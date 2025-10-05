PFGJE niega existencia de narcomantas con amenazas contra gobiernos de BCS, México y EEUU

La Procuraduría General de Justicia del Estados (PGJE) de Baja California Sur (BCS) desmintió este domino el hallazgo de una narcomanta con amenazas del grupo delictivo “Los Chapitos” en contra de funcionarios del gobierno estatal, federal y de Estados Unidos.

En la imagen de la narcomanta que circula en redes sociales, el grupo delictivo perteneciente al Cartel de Sinaloa anuncia represalias en contra del procurador de Baja California Sur, la Secretaría de Marina, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y algunos nombres de presuntos agentes de Estados Unidos, esto debido a los importantes decomisos de armas y narcóticos que les han realizado.

Entre el mensaje intimidatorio se puede leer que las amenazas serán ejecutadas a partir del 5/10/2025, es decir la fecha de este domingo. Pese a esto, la Procuraduría de Baja California Sur emitió un comunicado oficial en el cual informan que su titular Antonio López Rodríguez “negó categóricamente la localización … de mantas con mensajes y amenazas a las instituciones gubernamentales en diferentes poblaciones”.

La corporación, también señaló que las publicaciones que circulan en redes sociales “carecen de sustento”.

Finalmente, la procuraduría de Baja California Sur pide a la población “mantener la calma e informarse a través de canales oficiales de las diferentes instancias de seguridad”.

El reporte inicial de las narcomantas surgió de ciudadanos sudcalifornianos quienes a través de redes sociales señalaron haber localizado dos narcomantas en el municipio de Los Cabos: una en el puente de Las Veredas en San José del Cabo y otra en el libramiento de cuota que conecta San José del Cabo con Cabo San Lucas.

Cabe recordar, que esta no es la primera ocasión en que es reportado el hallazgo de narcomantas en Baja California Sur y tampoco es la primera vez que en ellas se señalan a funcionarios estatales.