PGJE investiga violento en casa de empeño de Guerrero Negro este martes

La mañana de este martes 27 de enero, se registró un violento asalto en la población de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, donde un sujeto armado despojó de dinero y pertenencias a los empleados de un comercio local. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Baja California Sur confirmó el inicio de la carpeta de investigación tras el reporte del incidente ocurrido aproximadamente a las 9:20 horas en la casa de empeño “Los Laureles”, ubicada sobre el Blvd. Emiliano Zapata.

De acuerdo con el reporte de la víctima, un hombre de estatura media ingresó al establecimiento y, mediante amenazas con un arma de fuego, exigió el dinero de la caja registradora. Ante el temor de resultar herida, la trabajadora accedió a las demandas del delincuente, quien logró consumar el asalto antes de huir del lugar con rumbo desconocido.

Las autoridades informaron que el sujeto sustrajo la cantidad de 18 mil pesos en efectivo, además de diversas piezas de joyería. Actualmente, los propietarios del negocio realizan el inventario correspondiente para evaluar el monto total de lo robado, mientras que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) recolecta indicios para dar con el paradero del responsable de este hecho delictivo en Guerrero Negro.

Es importante destacar que, tras el reporte del robo en la casa de empeño “Los Laureles”, la denunciante desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre presuntas amenazas de grupos delictivos. La víctima negó rotundamente que le hubieran exigido pagos mensuales o el famoso “cobro de piso” para permitirle seguir trabajando en la zona.

