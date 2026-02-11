PGJE BCS aclara suspensión clases CETMAR Guerrero Negro inseguridad

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur emitió un comunicado oficial para aclarar que la suspensión de clases en el plantel CETMAR de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, no tiene relación con temas de inseguridad o amenazas del crimen organizado. El Procurador Daniel de la Rosa Anaya informó que, tras realizar las investigaciones pertinentes y mantener comunicación con las autoridades educativas, se determinó que los motivos del cierre temporal son de índole interna y administrativa.

El funcionario estatal explicó que la inquietud ciudadana surgió a raíz de rumores en redes sociales que alertaban sobre supuestos riesgos para la comunidad estudiantil. Ante esto, la PGJE desplegó elementos para verificar la situación en la zona norte del estado, confirmando que no existe ninguna denuncia formal ni indicios de violencia que impidan el desarrollo de las actividades escolares. El objetivo de la aclaración es evitar el pánico entre los padres de familia y asegurar que el orden público en Guerrero Negro se mantiene bajo control.

La situación en el CETMAR ha generado diversas reacciones en la localidad, ya que la educación en comunidades alejadas suele ser sensible a cualquier cambio en la rutina diaria. La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado también ha sido notificada para dar seguimiento a los conflictos administrativos que originaron la pausa en las aulas. Las autoridades instaron a la población a no caer en desinformación y a seguir únicamente los canales oficiales para temas de seguridad pública y educación.

El municipio de Mulegé, debido a su extensión geográfica y colindancia con el estado de Baja California, ha sido objeto de constantes operativos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para garantizar la tranquilidad en poblaciones como Guerrero Negro y Santa Rosalía. Históricamente, los rumores sobre inseguridad suelen propagarse con rapidez en estas áreas, lo que obliga a la PGJE de BCS a intervenir con prontitud para desmentir noticias falsas que afecten la actividad económica y social de la región.

En eventos previos, la falta de comunicación entre las directivas escolares y los padres de familia ha derivado en malentendidos que escalan a la opinión pública. La PGJE reiteró que las instituciones de seguridad mantienen una vigilancia permanente en los alrededores de los centros educativos de todo el estado, especialmente en aquellos de nivel medio superior y superior, para prevenir cualquier delito. Se espera que las clases en el CETMAR se reanuden una vez que los temas internos del sindicato o la administración sean resueltos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/