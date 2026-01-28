PGJE descarta fosas comunes y confirma legalidad en inhumaciones de Santiago

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que las inhumaciones realizadas en el panteón de la delegación de Santiago, en el municipio de Los Cabos, cumplieron con los lineamientos legales y sanitarios vigentes, luego de versiones difundidas en redes sociales sobre presuntas fosas comunes.

De acuerdo con la autoridad, el 22 de enero de 2026 se llevó a cabo la inhumación de 11 cuerpos, procedimiento que se realizó bajo orden del Ministerio Público, una vez concluidos los estudios de genética y tras confirmarse que no existían coincidencias en la base de datos de personas desaparecidas.

La directora de Servicios Periciales de la PGJE, María de Jesús Bejarano Uzeta, explicó que cada uno de los cuerpos fue colocado en féretro, garantizando una inhumación digna, en apego a lo establecido por la Ley de Salud y los protocolos forenses correspondientes.

Precisó que cada inhumación cuenta con un expediente individual, identificado con un Número Único de Carpeta, el cual integra documentación oficial como certificado de defunción, acta de defunción, acta administrativa, permisos de traslado y asignación de fosa. Además, el proceso fue documentado mediante registro fotográfico, desde la colocación del cuerpo en el ataúd hasta su ubicación final en el panteón de Santiago, incluyendo geolocalización de las fosas.

La PGJE detalló que previamente se gestionó la donación de espacios en el panteón de la delegación de Santiago, con el apoyo del Director de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Montaño Castro, y del Coordinador de Servicios Públicos de la delegación, quienes facilitaron maquinaria para la excavación y la elaboración de cruces de madera, utilizadas para identificar cada fosa con su respectivo número de carpeta.

Con esta aclaración, la Procuraduría General de Justicia del Estado buscó precisar el procedimiento y dar contexto a las inhumaciones realizadas en el panteón de Santiago, luego de que en redes sociales circularan versiones que no coincidían con lo ocurrido durante el proceso.

