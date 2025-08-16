PGJE detiene a imputada por feminicidio en San José del Cabo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que cumplimentó una Orden de aprensión contra una mujer por su probable responsabilidad en un feminicidio, ocurrido la mañana del 1 de agosto en la colonia Santa Rosa de San José del Cabo.

De acuerdo con la PGJE, agentes adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) iniciaron las investigaciones tras recibir conocimiento del hecho, con el objetivo de establecer la identidad del probable responsable y garantizar el debido proceso.

Con base en los datos recabados, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso solicitó al Juez de Control la Orden de aprensión por presunto feminicidio, misma que fue concedida. Esta medida permitió avanzar en la investigación y asegurar la detención de la presunta responsable.

La tarde del 15 de agosto, en calles de la colonia Vista Hermosa, agentes de investigación de la SADAI lograron la ubicación y detención de la Imputada, identificada como Abigail “N”, de 36 años de edad y originaria del estado de Guerrero.

Tras su captura, la PGJE informó que Abigail “N” quedó internada en las celdas públicas de la Dirección de Seguridad Pública en San José del Cabo, a disposición del Juez de Control encargado de la causa penal, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO