Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 10 de Febrero, 2026
HomeSeguridadPGJE coordina con Fiscalía de Baja California identificación de cuerpo hallado en Jesús María
Seguridad

PGJE coordina con Fiscalía de Baja California identificación de cuerpo hallado en Jesús María

La PGJE informó que intercambia información pericial y ministerial con la Fiscalía de Baja California para determinar, mediante pruebas científicas, si el cuerpo hallado en Jesús María corresponde a un joven desaparecido en Guerrero Negro.
10 febrero, 2026
0
9
PGJE coordina identificación de cuerpo localizado en Jesús María

IMG: Cachanía News|Archivo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que mantiene comunicación estrecha y trabajos coordinados con la Fiscalía General del Estado de Baja California para lograr la identificación científica de una persona localizada sin vida en las inmediaciones del poblado de Jesús María, en territorio bajacaliforniano.

De acuerdo con la institución, el hallazgo también incluyó un vehículo calcinado y los hechos no ocurrieron en el municipio de Mulegé, por lo que la intervención corresponde a las autoridades de Baja California, con apoyo pericial y ministerial de la PGJE sudcaliforniana.

La coordinación entre ambas dependencias contempla el intercambio de información pericial y ministerial, así como la aplicación de pruebas científicas y comparativas genéticas que permitan determinar si el cuerpo localizado corresponde a un adolescente reportado como desaparecido en Guerrero Negro.

Durante el fin de semana, medios locales difundieron la desaparición de un joven identificado como Christopher “N”, quien habría sido visto por última vez el sábado 7 de febrero cuando se dirigía a una reunión. Posteriormente, de manera extraoficial, se informó sobre el hallazgo de una persona sin vida en el tramo carretero Guerrero Negro, Baja California Sur–Ejido Villa Jesús María, Baja California, donde previamente se había reportado un vehículo incendiado.

La autoridad estatal exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información en canales oficiales, a fin de evitar la difusión de datos imprecisos que puedan generar confusión o alarma, particularmente en la zona norte del estado.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBaja CaliforniaPGJE BCS
Articulo anterior

Alerta Cofepris: comercialización ilegal de productos con tirzepatida pone en riesgo la ...

Siguiente articulo

Cofepris alerta sobre productos GAT SPORT por publicidad engañosa y riesgos a ...