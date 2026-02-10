PGJE coordina con Fiscalía de Baja California identificación de cuerpo hallado en Jesús María

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que mantiene comunicación estrecha y trabajos coordinados con la Fiscalía General del Estado de Baja California para lograr la identificación científica de una persona localizada sin vida en las inmediaciones del poblado de Jesús María, en territorio bajacaliforniano.

De acuerdo con la institución, el hallazgo también incluyó un vehículo calcinado y los hechos no ocurrieron en el municipio de Mulegé, por lo que la intervención corresponde a las autoridades de Baja California, con apoyo pericial y ministerial de la PGJE sudcaliforniana.

La coordinación entre ambas dependencias contempla el intercambio de información pericial y ministerial, así como la aplicación de pruebas científicas y comparativas genéticas que permitan determinar si el cuerpo localizado corresponde a un adolescente reportado como desaparecido en Guerrero Negro.

Durante el fin de semana, medios locales difundieron la desaparición de un joven identificado como Christopher “N”, quien habría sido visto por última vez el sábado 7 de febrero cuando se dirigía a una reunión. Posteriormente, de manera extraoficial, se informó sobre el hallazgo de una persona sin vida en el tramo carretero Guerrero Negro, Baja California Sur–Ejido Villa Jesús María, Baja California, donde previamente se había reportado un vehículo incendiado.

La autoridad estatal exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar la información en canales oficiales, a fin de evitar la difusión de datos imprecisos que puedan generar confusión o alarma, particularmente en la zona norte del estado.

