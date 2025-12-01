PGJE investiga 3 homicidios tras riñas en La Paz, Todos Santos y San Juan de Los Planes

Una serie de hechos violentos en la madrugada del pasado lunes dejó un saldo de tres hombres sin vida en distintas localidades del municipio de La Paz, de acuerdo con reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Las muertes, que según la autoridad ministerial derivaron de riñas separadas, obligaron a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso a abrir las carpetas de investigación correspondientes para dar con los responsables.

El primer incidente fue reportado a las 00:30 horas en la delegación de Todos Santos. En un domicilio ubicado en la colonia Vuelo del Águila, fue hallado el cuerpo de un hombre que presentaba lesiones producidas por arma blanca. Esta víctima es la única que, hasta el momento, ha sido identificada por las autoridades.

Apenas seis minutos después, a las 00:36 horas, se notificó un segundo caso, esta vez en la capital del estado, en una vivienda situada en las calles Topete y Legaspy. En el lugar se localizó a otro hombre sin vida con heridas similares a las del primer caso, el cual permanece en calidad de desconocido.

El tercer y último reporte se recibió alrededor de las 04:15 horas en San Juan de Los Planes, donde elementos de Seguridad Pública Municipal encontraron a un hombre de edad avanzada con múltiples lesiones. A pesar de los esfuerzos por brindarle atención, se confirmó su fallecimiento en el domicilio. Esta tercera víctima tampoco ha sido identificada oficialmente.

Personal de la PGJE especializado en criminalística acudió a los tres lugares para llevar a cabo el análisis forense y el levantamiento de indicios bajo la cadena de custodia.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer la causa legal de cada uno de los decesos. Los indicios recolectados serán analizados en los laboratorios de la institución, con el objetivo de emitir los dictámenes que permitan esclarecer los hechos y presentar a los responsables ante la autoridad judicial.

