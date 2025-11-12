PGJE investiga traslado irregular de menores chiapanecos y ataque a profesor en La Paz

Menores trasladados sin autorización a campos agrícolas

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación relacionada con el traslado irregular de 13 menores originarios de Chiapas. Los niños fueron llevados a campos agrícolas de Baja California Sur y posteriormente rescatados en Sinaloa.

El procurador Antonio López Rodríguez aclaró que el caso no está vinculado con secuestro ni trata de personas, sino con una contratación laboral irregular. Los menores fueron empleados sin autorización de padres o tutores.

“Es un tema laboral; el problema principal es que son menores de edad y se requieren ciertos permisos para que puedan trabajar jornadas específicas”, explicó.

Llamado a reforzar vigilancia en zonas agrícolas

López Rodríguez señaló que este tipo de situaciones reflejan la urgencia de reforzar la vigilancia y mejorar la información jurídica en comunidades agrícolas, donde muchas familias migrantes llegan cada temporada en busca de empleo.

Ataque a profesor en La Paz: avances en la investigación

En otro tema, el procurador se refirió al ataque contra un profesor en la colonia Puesta del Sol, en La Paz, quien habría perdido un ojo tras ser agredido por un grupo de personas.

Las investigaciones han permitido identificar uno de los dos vehículos involucrados, aunque la falta de iluminación y cámaras en la zona ha dificultado el avance de las indagatorias.

Coordinación institucional para atender ambos casos

Finalmente, López Rodríguez aseguró que la PGJE mantiene coordinación con otras instituciones de seguridad y justicia para dar seguimiento a ambos casos. El objetivo es garantizar la atención a las víctimas, tanto en la capital como en el norte del estado.