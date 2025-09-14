Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 14 de Septiembre, 2025
Seguridad

PGJE investiga muerte de joven por disparo en Ciudad Insurgentes

La PGJE investiga la muerte de un joven de 22 años por disparo en Ciudad Insurgentes
Brenda Ireri Yáñez
14 septiembre, 2025
PGJE investiga muerte de joven por disparo en Ciudad Insurgentes

Imagen creada por IA

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación por la muerte de un hombre en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú.

El hecho ocurrió la noche del 13 de septiembre, cuando se reportaron detonaciones en la colonia La Laguna. Según el aviso recibido a las 23:45 horas, un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego.

Agentes de investigación acudieron a las calles 16 de Septiembre y Álvaro Obregón, donde servicios de emergencia ya habían trasladado a la víctima a una clínica. El hombre, de 22 años y originario de la localidad, murió minutos después.

Personal de Servicios Periciales procesó la escena y aseguró indicios balísticos para fortalecer las líneas de investigación. La PGJE mantiene las indagatorias para esclarecer el caso.

