PGJE inicia investigación por hallazgo de persona sin vida en Ciudad Constitución

Comondú, BCS.– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Ciudad Constitución, ocurrido la tarde del sábado 17 de enero.

El reporte llegó a las 17:50 horas. El cuerpo estaba en un predio cercano al kilómetro 210 de la carretera La Paz–Ciudad Constitución. Según el informe preliminar, la persona tenía entre 50 y 60 años y presentaba golpes en rostro y brazos.

Enseguida, paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. Después, elementos de Seguridad Pública elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) y acordonaron el área. Así, los agentes de investigación de la PGJE y los peritos de la Dirección de Servicios Periciales pudieron ingresar para iniciar las diligencias.

El personal especializado recolectó indicios y realizó las primeras acciones ministeriales. Más tarde, trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia de ley. Este procedimiento permitirá establecer con claridad las causas del fallecimiento.

Finalmente, el caso quedó bajo responsabilidad del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso. A partir de ahora, continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar seguimiento a la investigación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO