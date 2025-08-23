Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 23 de Agosto, 2025
PGJE confirma que muerte de hombre en Mulegé fue patológica

La PGJE confirmó que el hombre encontrado sin vida en una brecha de Mulegé murió por un aneurisma cerebral.
Daniela Lara
23 agosto, 2025
la PGJE informa que la víctima de 40 años falleció por un aneurisma cerebral, descartando actos de violencia.

IMG: Archivo Tribuna de México

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó este sábado 23 de agosto que el hombre hallado sin vida la tarde del viernes 22 en una brecha de la Heroica Mulegé falleció por muerte patológica.

El cuerpo fue encontrado por transeúntes que transitaban por la zona. Según la PGJE, la víctima, un hombre de 40 años originario de Chiapas, no presentaba signos de violencia externa.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:30 horas en una brecha que conduce a la colonia El Ranchito. Personal de la PGJE acudió de inmediato para realizar las diligencias correspondientes.

Hombre sin vida en localizado en brecha del municipio de Mulegé

Tras el traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), la necropsia determinó que la causa de la muerte fue hemorragia subaracnoidea secundaria a un aneurisma cerebral, confirmando que se trató de una muerte patológica.

