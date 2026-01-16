PGJE confirma reclasificación del delito tras muerte de Saúl; responsables siguen prófugos

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que, tras el fallecimiento de Saúl, ocurrido a consecuencia de las lesiones que sufrió durante una agresión en la comunidad de El Pescadero, el caso fue reclasificado jurídicamente, y las investigaciones continúan con el objetivo de llevar ante un juez a las personas responsables.

El procurador de justicia en Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, informó que el deceso de la víctima implicó un cambio en la tipificación del hecho delictivo y precisó que la carpeta de investigación se encuentra prácticamente concluida, aunque aún se siguen recabando datos clave.

“Esto obviamente implica una reclasificación del hecho delictivo. La carpeta relativamente ya está finalizada en sus mayores partes, sin embargo, seguimos recabando datos. Los datos principales obviamente son conducir a las personas responsables ante el juez. Estamos trabajando muy fuerte en eso, y más cuando ya hemos realizado cuatro cateos allá en la población de El Pescadero, pues ese cateo tiene una finalidad y nos lo otorga un juez y llevamos un fin pues para realizarlo. Las personas señaladas como imputadas, pues ya saben, por eso es que se han ausentado de sus lugares en común de Pescadero y es lo que nos ha dificultado un poquito poder conducirlos ante un juez”.

De acuerdo con la información oficial, las personas imputadas no han sido localizadas, situación que ha complicado su presentación ante la autoridad judicial, pese a los operativos realizados en la zona, los cuales incluyeron al menos cuatro cateos autorizados por un juez.

El caso de Saúl ha generado indignación social y derivó en bloqueos carreteros en la comunidad de El Pescadero, encabezados por familiares y amigos de la víctima, quienes han exigido justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

Las autoridades estatales reiteraron que las investigaciones continúan activas, y que se mantienen los trabajos para ubicar y detener a los responsables, a fin de que enfrenten el proceso legal correspondiente ante un juez.

