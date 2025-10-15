PGJE de Baja California Sur recupera su página oficial de Facebook

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio López Rodríguez, informó que este 14 de octubre la institución recuperó su página oficial de Facebook, tras cinco meses y medio de gestiones ante la empresa Meta.

Restablecen canal de comunicación con la ciudadanía

El Procurador de Justicia de Baja California Sur destacó que esta recuperación representa un paso importante, ya que la red social es una herramienta clave para mantener comunicación directa, transparente y permanente con la sociedad. A través de esta plataforma, la PGJE difunde acciones en favor de las víctimas y personas afectadas por delitos.

Verificación oficial de la cuenta

López Rodríguez reconoció la disposición de Meta durante el proceso de verificación, que permitió acreditar el carácter oficial de la cuenta y su función como medio legítimo de información pública sobre las labores que realiza la institución las 24 horas del día, los 365 días del año.

Invitan a seguir canales oficiales

Finalmente, el titular de la PGJE exhortó a la ciudadanía a seguir los canales oficiales de la dependencia, en especial su página de Facebook recientemente restablecida, donde se difunden contenidos veraces, oportunos y de interés público sobre las acciones en materia de seguridad y justicia en Baja California Sur.

