Piastri triunfa en Hungría en una tensa batalla en McLaren; Checo remonta impresionantemente

En una carrera llena de emociones y giros inesperados, Oscar Piastri de McLaren aseguró su primer Gran Premio en el circuito de Hungría, superando a su compañero de equipo Lando Norris en una batalla que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

Lewis Hamilton, de Mercedes, completó el podio en una carrera que marcó el podio número 200 de su carrera.

Piastri, quien lideró prácticamente desde el inicio, enfrentó un desafío interno cuando el equipo McLaren le pidió a Norris que devolviera la posición de liderazgo en las últimas vueltas.

A pesar de la estrategia de equipo, Norris se resistió a ceder, lo que resultó en una tensión palpable dentro de la escudería naranja tras la bandera a cuadros.

OSCAR PIASTRI IS A FORMULA 1 GRAND PRIX WINNER! 🇦🇺

