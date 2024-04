Pide CROC a candidatos deben soluciones concretas para la vivienda en Los Cabos

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Baja California Sur (CROC) llevó a cabo un estudio en febrero de 2024, el cual reveló que 52 mil trabajadores de la industria turística en la región no tienen vivienda propia. La mayoría de estos ciudadanos residen en casas alquiladas, con familiares o en áreas de alto riesgo.

El secretario general de la CROC en Baja California Sur, David Illedra, ha llamado a los candidatos, especialmente a los que aspiran a la alcaldía y las diputaciones federales, a proponer acciones concretas para abordar el problema de la vivienda en Los Cabos. Illedra afirmó que las reformas propuestas para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) podrían perjudicar más a los trabajadores en lugar de beneficiarlos en su objetivo de obtener una vivienda propia.

“Nosotros a nivel municipal sabemos y tenemos claro que existe un problema fuerte en la cuestión de vivienda y eso también va hacia el gobierno federal, también por supuesto a los diputados. Sabemos que existe una reforma en el Infonavit, la propuesta menciona sobre construir casas y poderlas rentar a los trabajadores, cosa que no estamos de acuerdo. Como CROC y sindicato a nivel nacional, no están de acuerdo, Infonavit se creó para ofrecer viviendas para la clase trabajadora”.

La CROC solicita a los candidatos que consulten a los trabajadores antes de presentar cualquier reforma relacionada con la vivienda. Para el sindicato, es crucial que cualquier modificación al Infonavit considere la opinión de los trabajadores y busque reducir los requisitos para facilitar la adquisición de una vivienda propia.

“Se deben consultar la reforma que se vaya a realizar en el tema de vivienda se consultará a la clase trabajadora, no se realizará una reforma nada más al vapor; sobre todo en el tema que no se buscará rentar las viviendas. ¿Qué buscamos? Que se reduzcan los puntos, que se reduzcan los puntos a 500 para que nuestras compañeras y compañeros no les sea tan difícil poder alcanzar los puntos que requieren, con ello tengan derecho a tener vivienda.”