Madre de familia pide apoyo tras perderlo todo en incendio de La Paz

Tras el voraz incendio registrado el pasado 12 de julio en un conjunto departamental de la colonia Borrego Cimarrón, en La Paz, una madre de familia lo perdió prácticamente todo a causa de los efectos del fuego. Ahora, esta valiente mujer pidió el apoyo y solidaridad de la sociedad para poder subsistir y reconstruir su vida al lado de su hijo.

La víctima, María Elena García Castro, relató cómo se quedó sin nada en cuestión de minutos, luego de que la explosión del compresor de un aire acondicionado en el departamento de abajo originó las llamas que alcanzaron a introducirse por las ventanas de su hogar en la planta alta para calcinarlo.

“Fue el vidrio del cuarto que estalló porque se calentó, y fue cuando la gente me comenzó a gritar que me bajara, y pues me bajé, y fue cuando empezó a salir lumbre del cuarto, comenzó a arder. No sé si por la cortina empezaría, los bomberos dicen que si hubiera tenido la ventana cerrada no hubiera pasado tanto fuego, yo no entiendo cómo, pero fue agarrando y agarrando y creció cuando alcanzó a un closet de madera, todo se quemó”.