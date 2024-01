Piden consejeros de la CEDH sesión extraordinaria; no hay respuesta de presidencia

En rueda de prensa, cuatro de los consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur dieron a conocer que desde el lunes solicitaron una sesión extraordinaria urgente para abordar el conflicto laboral que se vive en la dependencia. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta por parte de la presidenta, Charlene Ramos Hernández.

Resaltaron que la intención es establecer un canal de comunicación y conocer la versión de la titular ante las acusaciones de los trabajadores, las cuales detonaron en el paro laboral y la toma del edificio de la comisión. Alejandro Maldonado, uno de los consejeros, enfatizó que está dentro de sus atribuciones el velar por el buen manejo de la comisión.

“Nosotros no somos consejeros paristas. Nosotros no somos consejeros que nos encontremos en paro. No formamos parte de la plantilla laboral. Somos el Consejo Consultivo de la Comisión y es nuestra obligación velar por el buen funcionamiento de la comisión, la rectitud y la honradez y la honorabilidad de sus integrantes, trabajadores y del área administrativa y del Consejo; y vamos a buscar eso”, declaró.