Les piden dinero para recolectar la basura en la secundaria Rafael Ramírez

En la Escuela Secundaria Rafael Ramírez, en el municipio de La Paz, ocurre el problema de la acumulación de basura por semanas debido a que el servicio municipal de recolección se ha negado a llevarse las bolsas, ya que son muchas y les han pedido a la escuela dinero a cambio de moverlas.

La directora de la institución escolar, María Selene Arce Meza, aseguró que ya no saben cómo solucionar el problema pidiendo apoyo a las autoridades municipales para que se hagan cargo lo más pronto posible.

“No nos recogen la basura porque juntamos mucha, entonces el muchacho de la basura nos dijo que le pagáramos, que si podíamos pagarle y se llevaban todas las bolsas, pero no se quieren llevar la basura, entonces ahí sí nos gustaría también otro apoyo del municipio para que nos vengan a recoger la basura, de todas maneras se las tienen que llevar y a mí no se me hace justo que nos digan: es que juntan mucha basura los niños, no nos lo vamos a llevar. Pero es su trabajo”.