Restauranteros piden medidas ante reducción de jornada laboral

La reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, que será analizada por el Congreso de la Unión en septiembre, genera inquietud en el sector restaurantero, el cual advierte posibles afectaciones operativas y económicas.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) aseguró que mantiene diálogo con autoridades federales para mitigar las afectaciones. Entre sus propuestas destacan:

Deducción del 100 % de impuestos generados por alimentos

Aplicación gradual de la reforma para el sector restaurantero, al final del cronograma

Sobre este punto, Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente nacional de Canirac, explicó que el gremio ha participado en diversas mesas de negociación para plantear alternativas que reduzcan el impacto de la reforma en la industria.

“Somos un sector que genera más de 8 millones de empleos con más de 66 mil unidades de negocio. Hemos puesto sobre la mesa propuestas como deducción total de alimentos y reducción del IVA. Hay buena apertura al diálogo”, explicó .

La reforma, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada en comisiones y contempla una implementación progresiva hasta el año 2030, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores.

No obstante, Canirac insiste en que las MiPyMEs del sector restaurantero no están en condiciones de absorber los costos inmediatos, ya que contratar personal adicional sería un reto en el corto plazo.

