Falta de presupuesto y escasa participación, desafíos del PDU: Colegio de Arquitectos

Las reacciones ante la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040 continúan y el Colegio de Arquitectos Sección Los Cabos ha expresado su opinión al respecto. Según Próspero Tapia Hernández, representante de los arquitectos en el municipio, en cada análisis o discusión del PDU surgen nuevas necesidades relacionadas con el desarrollo del destino turístico.

Hernández destacó que el enfoque principal del PDU se ha centrado en la movilidad, pero subrayó que abordar la movilidad no implica solo presentar propuestas, también implica la necesidad de realizar inversiones significativas para mantener el destino turístico en funcionamiento. Además, enfatizó la importancia de involucrar tanto a las autoridades como a la ciudadanía en la presentación de sus proyectos y soluciones para abordar los desafíos del desarrollo urbano.

“La actualización del PDU es muy necesaria, ya que teníamos cerca de 10 años sin ella. Cada vez que nos acercamos a esta actualización nos encontramos con un sin número de necesidades, porque hay temas que no se han tocado. Últimamente ha estado muy de moda hablar de la movilidad, sin embargo, ese tema requiere de mucha inversión, de mucha gestoría política, participación social; tendríamos que promover esto como una inversión para mantener los destinos turísticos a flote de lo que hace falta”.

El Colegio de Arquitectos ha enfatizado uno de los principales desafíos que enfrenta la tercera actualización del PDU 2040: la falta de participación y el desinterés por parte de la ciudadanía. Han señalado que es esencial que todos los sectores, tanto públicos como privados, se involucren activamente en la mejora de esta herramienta.

Tapia Hernández, representante del Colegio de Arquitectos, destacó que las sugerencias técnicas que se están presentando en la actualización no deben considerarse como una especie de carta a Santa Claus. Más bien, enfatizó que es crucial que se respeten las leyes existentes y que se realice un análisis realista de lo que es viable dentro de las capacidades de las autoridades locales.

“Creo que este es uno de los problemas fundamentales, que hablemos de los problemas. Creo que la participación de todos es muy necesaria. Para poder lograr uno de estos tan necesarios soluciones a nuestros temas de crecimiento, porque a dónde volteemos hay problemas. Realmente el PDU no es una carta a Santa Claus, porque hay muchos planes, muchas sugerencias técnicas para la autoridad y muchas de ellas no respetan y otras que no considera porque le quedan grandes.”