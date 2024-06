Piden que elección de líder nacional del PAN se abra a la ciudadanía

Nos comentan que, desde hace unos años, ha emergido un grupo de panistas que ha tratado de ser la conciencia crítica del blanquiazul y que levanta la voz cuando se debe hacer. Ahora que se acabó el proceso electoral, y que el panismo vivió una dura derrota, los exgobernadores aglutinados en un movimiento llamado: “Unidos por México”, le exigieron al líder nacional del PAN, Marko Cortés, que no apresure el proceso de sucesión en la dirigencia nacional. El grupo dijo que no hay prisa, que el PAN primero se debe abrir a la ciudadanía que no milita y que, desde ahí, se elija al nuevo jefe nacional del partido.

Dante, hablemos de otra cosa

Tal y como se le comentamos ayer, el líder nacional de MC, Dante Delgado, sigue sin responder si se va a jubilar o no. Nos cuentan que ayer, don Dante ofreció una conferencia de prensa, donde terminó regañando a los reporteros y dijo que no aceptaría preguntas porque “los dueños o casas editoriales toman cualquier respuesta para irse por ahí y lo que MC quiere es que sepan cuál es el posicionamiento real”. La conferencia fue para dar un balance de cómo le fue al partido fosfo fosfo el pasado 2 de junio, y cuando se intentó preguntar si iba a cumplir su promesa de retirarse, o si su excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, sería el nuevo dirigente nacional, simplemente no se pudo. ¿Por qué andará de malas don Dante si su partido creció tanto?

Seguridad, una prioridad para EU con gobierno de Sheinbaum

Aunque se trató de una reunión informal, nos hacen ver que el encuentro entre la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum y Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Biden para temas de seguridad interna, dejó ver claramente cuál será uno de los temas prioritarios en la relación bilateral, y también dejó ver que dos de los miembros del equipo de doña Claudia seguramente estarán muy cerca de estos temas. La virtual presidenta electa estuvo acompañada por Juan Ramón de la Fuente y Omar García Harfuch. Ya se verá la próxima semana, cuando Sheinbaum dé a conocer a su nuevo gabinete, si estos dos personajes jugarán roles centrales en la relación con Estados Unidos.

Perredistas se comienzan a despedir de su edificio

Ante la inminente desaparición del PRD nos comentan que en los últimos días han ido a visitar su sede nacional —por última vez— muchos perredistas y también para reunirse con su líder nacional, Jesús Zambrano. Nos dicen que el lunes comenzaron a llegar camionetas y camiones de mudanza al edificio ubicado en Benjamín Franklin, en la capital del país, y han comenzado a sacar artículos diversos. Algunos de los perredistas que han acudido a despedirse de la sede del partido señalan que, aunque ahora son momentos tristes, vendrá una refundación y buscarán formar una nueva fuerza política. Días duros para los miembros del Sol Azteca.

