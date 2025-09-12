Piden refuerzo federal en Los Cabos ante aumento de homicidios en BCS

Ante el aumento de hechos violentos en Baja California Sur, el Consejo Coordinador de Los Cabos solicitó el apoyo inmediato de fuerzas federales para reforzar la seguridad en el destino. La petición fue dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de proteger tanto a turistas como a residentes.

Mauricio Salicrup, secretario del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico en el estado, destacó que la seguridad no debe verse solo como un asunto turístico, sino como una necesidad general para toda la población.

“Nuestras solicitudes —quiero enfatizar— no son exclusivas para los turistas. Las hacemos por el bien de toda la comunidad de Los Cabos”, afirmó Salicrup.

El empresario también señaló que existe una comunicación constante con el Consulado y la Embajada de Estados Unidos, a través del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC), para mantener informadas a las autoridades internacionales sobre la situación de seguridad en el municipio.

“Desde hace nueve años, nuestra calificación de seguridad no ha cambiado. Esta coordinación permite que las autoridades estadounidenses tengan información de primera mano”, añadió.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios en Baja California Sur aumentaron un 41 % durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

Pese a este repunte en la violencia, representantes del sector turístico aseguran que la llegada de visitantes a Los Cabos no se ha visto afectada. Confían en que el reforzamiento de la seguridad contribuirá a mantener la estabilidad del destino y garantizar tranquilidad tanto para turistas como para los habitantes.