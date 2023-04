¿Y la Ley de Protección Animal de BCS? Activistas piden que se retome el tema

Hace siete meses, en septiembre de 2022, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, vetó la Ley de Bienestar, Protección y Posesión de Animales, la cual había sido aprobada por el Congreso del Estado. Dicha situación indignó a los defensores de los derechos de los animales, quienes se cuestionan por qué el tema no ha sido retomado por el Poder Legislativo.

La activista Pilar Martínez resaltó que no se puede combatir el maltrato animal si no se cuenta con una ley acorde a dicho objetivo, que en realidad castigue a quienes ejercen violencia en contra de sus mascotas y no son dueños responsables.

“Mientras no haya multa severas, va a seguir; mientras no se concientice a la ciudadanía, esto va a seguir; y es muy triste y lamentable que en un estado como es Baja California Sur no tengamos una ley como debe de ser porque está vetada la ley que el año pasado los 21 diputados votaron a favor”, expuso.

El estado cuenta con la Ley de Protección de los Animales Domésticos, la cual fue publicada en junio de 2013 y reformada por última vez en julio de 2021. Sin embargo, para los activistas, dicha normatividad se encuentra rebasada, y no ataca la problemática actual del maltrato animal.

Pilar Martínez enfatizó que otros estados, como Sonora, cuentan con una Dirección de Protección y Bienestar Animal. En este sentido, dijo que a las autoridades sudcalifornianas les falta empatía, ya que no se interesan en crear ese tipo de dependencias. De igual manera, manifestó que es necesario crear más Centros Municipales de Atención Canina en el estado.

“Felicito al profesor Leggs que está haciendo un CEMAC en Los Cabos porque bien es cierto que nada más en La Paz existe uno. Ya parece ser que en Los Cabos está por medio de la Dirección de Ecología, pero faltan los demás municipios. Si no paramos, ¿quienes más sufren por la irresponsabilidad humana? Los seres sin voz; cuando ellos también sienten”, manifestó.

La defensora de los animales hizo un llamado a las autoridades y a la población en general a crear conciencia sobre el cuidado de perros y gatos. Resaltó que es importante que como sociedad se unan esfuerzos para erradicar el maltrato hacia ellos.