¡Así no era! Piden cambiar sentido de las calles para disminuir el tráfico y lo hacen al revés

La comunidad de la Escuela Primaria 24 de Febrero, en la colonia Diana Laura, se encuentra en un caos vial debido a un cambio en el sentido de las calles Justicia y Educación Laica, el cual se realizó por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.

El problema radica en que el nuevo sentido es contrario al que habían solicitado los padres de familia, lo que ha generado un aumento en el tráfico y un riesgo mayor para la seguridad de los niños, así lo comentó América Ramírez Dorantes, madre de familia.

Por su parte, David Antonio Barra Ángulo, presidente de la Asociación de Padres de Familia, agregó que estarán en pláticas con Tránsito Municipal para solicitar la opción de cambiar el sentido de la calle Justicia durante la hora de entrada y salida de los niños.

“Inicialmente, hay que respetar la ley. Tránsito a fin de cuenta tiene su jurisdicción, pero vamos a levantar un documento viendo la posibilidad de que cambien el sentido. Sabemos que las calles no están pavimentadas y es un requerimiento para que se pudiera tener unos cuatro altos. En este caso no tenemos cuatro altos, no están pavimentadas las calles colindantes, pero sí nos pudiera ayudar a que por lo menos se cambien el sentido en el horario de que se dejan los niños para cuidar a los niños y que entren en la escuela de manera segura”.