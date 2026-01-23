“Piel digital” convierte al muro fronterizo en un sistema de vigilancia inteligente con IA y biometría

La frontera entre México y Estados Unidos está dejando atrás el concepto tradicional de muro físico para convertirse en un sistema de vigilancia digital inteligente, conocido como smart wall o “piel digital”, impulsado por el gobierno estadounidense como parte de su nueva estrategia de control migratorio.

Este modelo integra torres autónomas con inteligencia artificial, drones, aeróstatos, sensores subterráneos de fibra óptica, boyas inteligentes en el río Bravo y sistemas de monitoreo continuo capaces de detectar personas, vehículos y excavaciones en tiempo real. El proyecto es financiado con recursos federales aprobados en el paquete legislativo One Big Beautiful Bill.

Uno de los elementos más controvertidos es la implementación obligatoria de biometría facial. Desde diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exige el registro biométrico de todos los no ciudadanos que ingresen o salgan de Estados Unidos, con resguardo de datos por hasta 75 años.

Autoridades estadounidenses aseguran que esta tecnología mejora la seguridad y agiliza los cruces fronterizos; sin embargo, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten sobre riesgos a la privacidad, el uso indebido de información personal y el desplazamiento de rutas migratorias hacia zonas más peligrosas.

México ha participado en procesos de modernización tecnológica en algunos puntos fronterizos, lo que abre un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, marcado por el debate entre seguridad, soberanía y vigilancia digital.

