Dos hombres pierden la vida en Los Cabos; uno por infarto y otro en accidente de tránsito

Dos hombres perdieron la vida el lunes 3 de noviembre en diferentes hechos registrados en el municipio. Uno fue hallado sin vida en Cabo San Lucas y otro murió atropellado en la carretera San José del Cabo–Cabo San Lucas.

El primer caso ocurrió en un predio de la colonia Caribe, donde los vecinos reportaron un fuerte olor. Al acudir las autoridades, encontraron el cuerpo de un hombre en estado de revisión. Los peritos confirmaron que no tenía signos de violencia.

El dictamen forense determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio. Familiares contaron que días antes lo habían llevado al hospital por un dolor en el pecho, pero el hombre decidió marcharse sin recibir atención médica. Tres días después, lo encontraron sin vida.

El segundo hecho sucedió la noche del mismo lunes, alrededor de las 20:30 horas, en el kilómetro 18+400 de la carretera transpeninsular. Un hombre de 50 años perdió la vida tras ser atropellado mientras caminaba sobre la vía.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigación Criminal realizaron el peritaje en el lugar y reunieron los indicios necesarios. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia.

La persona identificada como probable responsable del accidente quedó detenida y fue presentada ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.