Obligado a partir: las revelaciones de Piero Quispe sobre su salida de Pumas

Piero Quispe reveló que su salida del equipo Pumas UNAM no fue una decisión voluntaria, sino una imposición del club que necesitaba liberar su plaza de extranjero en la plantilla, lo que derivó en su fichaje por el Sydney FC en Australia.

Dicho movimiento en su carrera fue cuestionado por un sector de la opinión pública debido al nivel de la liga de ese país de Oceanía.

A pesar del desencanto, el mediocampista peruano aceptó la situación sin rencor y ahora enfrenta un nuevo reto en su carrera. En una reciente entrevista declaró “Estoy feliz en Australia, pero extraño México y el club. Mi hija es mexicana, tengo grandes amigos allá, pero no quise irme, me obligaron a salirme de ahí. Lo tomé de buena manera, no tengo ningún resentimiento con nadie”.

En el ámbito deportivo esta decisión ha puesto en evidencia una tensión entre la directiva universitaria y la planificación deportiva en la Liga MX, donde los Pumas buscaban contratar nuevos extranjeros, y Quispe terminó siendo la ficha sacrificada.

Paralelamente, Piero Quispe no fue convocado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para los partidos programados, lo que de acuerdo con el jugador, la razón que le dieron era que no había sido convocado por falta de continuidad, no obstante, cuando vio la lista, notó a cinco jugadores más que no tenían continuidad.