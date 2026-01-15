Pilgrim’s se pone “bien gallito” en México y anuncia inversión de 1,300 millones de dólares

Pilgrim’s, una de las principales empresas productoras de pollo a nivel global, confirmó una inversión de 1,300 millones de dólares en México, la cual se llevará a cabo entre 2026 y 2030 y está orientada a ampliar su capacidad productiva y generar empleo en diversas regiones del país.

Las autoridades del gobierno federal anunciaron que esta inversión forma parte del Plan México y busca reducir la dependencia de importaciones avícolas y robustecer la seguridad alimentaria nacional.

Impacto regional y generación de empleo

La inversión de Pilgrim’s se distribuirá estratégicamente en varias entidades:

Norte del país: 200 mdd para Durango y Coahuila.

Centro: 150 mdd en Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Sur y sureste: 950 mdd destinados principalmente a Veracruz, Campeche y Yucatán.

Las autoridades estiman que este esfuerzo generará más de 4,000 empleos directos y alrededor de 16,000 indirectos, además de impulsar la inversión en infraestructura y tecnología productiva en zonas rurales y urbanas.

Reducción de importaciones y producción local

Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la inversión de Pilgrim’s contribuirá a que México deje de importar aproximadamente 35% del pollo que actualmente proviene del extranjero, fortaleciendo así la producción interna y la soberanía alimentaria.

La compañía avícola, con casi cuatro décadas de operaciones en México, también proyecta aumentar su producción anual en torno a 373 mil toneladas, consolidando al país como un centro clave dentro de su estrategia global.

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim’s Pride, destacó que la inversión reafirma el compromiso de la empresa con el mercado mexicano. Por su parte, el gobierno federal señaló que este anuncio refleja la confianza de los inversionistas en el entorno económico de México y la capacidad del país para atraer capital a largo plazo.

