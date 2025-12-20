Piloto es detenido tras presunto intento de secuestro de avión en el AICM

Un piloto de la aerolínea Magnicharters fue detenido este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras un incidente calificado inicialmente como un presunto secuestro de aeronave luego de que se encerrara en la cabina de un avión impedido de despegar.

Fuentes oficiales y reportes de seguridad señalaron que la situación se originó cuando el piloto fue notificado de su despido mientras el vuelo con destino a Cancún ya tenía a los pasajeros abordo, lo que derivó en que el trabajador permaneciera en la cabina y exigiera hablar con autoridades del AICM.

La intervención de elementos de seguridad aeroportuaria permitió controlar el incidente sin que se registraran heridos, y el piloto fue retirado de la aeronave y trasladado a la Agencia Federal de Investigación Civil, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El AICM activó protocolos de seguridad tras el cierre de la cabina y la suspensión preventiva del vuelo, que generó retrasos y molestias entre los pasajeros, algunos de los cuales difundieron videos en redes sociales desde las salas de espera de la terminal aérea.

Autoridades del aeropuerto y de la aerolínea aún no han emitido un comunicado oficial detallado sobre las causas del incidente ni sobre el estado legal del piloto, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Este caso se suma a una serie de protocolos de seguridad aplicados en el AICM en situaciones de emergencia, en medio del periodo vacacional de diciembre, cuando la afluencia aérea y operaciones suelen aumentar notablemente.

El Piloto enfrentará cargos que determinará la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Agencia Federal de Investigación Civil, quienes coordinarán las investigaciones y el curso legal en un hecho que mantiene atención sobre la seguridad aérea en una de las terminales más transitadas de América Latina.