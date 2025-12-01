Pilotos se manifiestan en Ciudad de México por uso de capitanes extranjeros

Pilotos aéreos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y en el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) se manifestaron este lunes ante las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para exigir que se revoque la reciente autorización concedida al operador aéreo Volaris para utilizar capitanes extranjeros en vuelos nacionales.

La protesta surge luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) otorgara a Volaris un permiso para operar con aeronaves arrendadas desde Malta y Lituania, tripuladas por sus respectivas tripulaciones, con capitanes incluidos, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Los pilotos aéreos argumentan que la medida viola lo establecido en la Constitución mexicana, que señala que los comandantes de aeronaves comerciales en territorio nacional sean mexicanos por nacimiento, así como la normativa vigente en materia de aviación civil.

Durante la manifestación, dirigentes sindicales subrayaron que la autorización no obedece a una emergencia operativa justificable, sino a decisiones administrativas que ponen en riesgo empleos nacionales y la soberanía del espacio aéreo.

Por su parte, la AFAC y Volaris han defendido la autorización bajo la figura de “arrendamiento húmedo” (wet-lease), argumentando que su finalidad es evitar cancelaciones de vuelos y perjuicios para pasajeros durante la temporada alta. Las autoridades insisten en que el permiso cumple con estándares internacionales.

Lee más: Abuela de Carlos Manzo encabeza manifestación de la CDMX

La protesta de hoy representa un nuevo capítulo en la disputa entre pilotos aéreos y autoridades sobre el control del espacio aéreo nacional, la protección del empleo local y el cumplimiento de la ley. Mientras los pilotos exigen la revocación del permiso, la AFAC y Volaris defienden lo que consideran una solución operativa ante una crisis técnica. El desenlace de este conflicto marcará un precedente importante para la industria de la aviación mexicana.