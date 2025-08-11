Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 10 de Agosto, 2025
Mexicano Gonzalo Pineda renuncia a la dirección técnica del Atlas

Gonzalo Pineda renunció a la dirección técnica del equipo de Fútbol Atlas un día después de sufrir una derrota ante el Pachuca por el torneo Apertura 2025
AGENCIA AFP
10 agosto, 2025
Gonzalo Pineda deja Atlas. Foto: Ulises Ruiz / AFP

El mexicano Gonzalo Pineda renunció a la dirección técnica del Atlas un día después de sufrir una derrota ante el Pachuca por el torneo Apertura 2025 del fútbol azteca y tras la eliminación en la Leagues Cup 2025.

El sábado por la noche, el Atlas fue goleado 3-0 como local en el estadio Jalisco por el Pachuca por la cuarta jornada del torneo Apertura 2025.

En un comunicado, el Atlas apuntó que Pineda tomó la decisión de renunciar “con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

Pineda, de 42 años, deja a los Zorros del Atlas en el décimo lugar de la clasificación con cuatro puntos.

Además, a media semana, el Atlas terminó su participación en la Leagues Cup con tres derrotas.

Gonzalo Pineda fue director técnico de los Zorros desde el torneo Clausura 2025. En total dirigió 19 partidos de liga y su balance fue de cinco victorias, seis empates y ocho derrotas.

El Atlas es el primer equipo que se queda sin director técnico en el actual torneo Apertura 2025.

