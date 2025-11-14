El “Piojo” Herrera se pelea con la prensa tras dejar a Costa Rica al borde de la eliminación del Mundial

El técnico mexicano Miguel Herrera, mejor conocido como “El Piojo” Herrera, se encontró en el ojo de la tormenta luego de la sorpresiva derrota de la Selección de Costa Rica ante Selección de Haití, resultado que complica sus opciones de clasificación al Mundial 2026.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro protagonizó un enfrentamiento verbal con miembros del medio costarricense presentes.

Al iniciar la rueda de preguntas, “El Piojo” Herrera reconoció sin titubeos que el equipo no dependía de sí mismo para avanzar, y calificó abiertamente la situación como un fracaso en puerta. Frente a cuestionamientos sobre su gestión, el técnico respondió con firmeza: “Soy el responsable”, dijo, y añadió que no responsabilizaría a nadie más por el resultado adverso.

La tensión escaló cuando un periodista sugirió que Herrera renunciara en caso de quedar eliminado, a lo que “El Piojo” Herrera respondió visiblemente enfadado: “¿Entonces qué hago? ¿Irme?” replicó, antes de espetar un seco “Ahí está la puerta”. Este momento marcó la conferencia, y dejó en evidencia una grieta entre el cuerpo técnico mexicano y los medios costarricenses, que no han dudado en cuestionar su estrategia y resultados en la eliminatoria.

Para que Costa Rica mantenga alguna esperanza de clasificación, el equipo debe ganar su próximo partido ante Selección de Honduras y que Haití no venza a Selección de Nicaragua. De lo contrario, “El Piojo” Herrera se vería obligado a enfrentar un escenario con pocas cartas y muchas críticas.

En definitiva, bajo la batuta de “El Piojo” Herrera, Costa Rica transita por un momento histórico de tensión donde cada paso en la cancha y fuera de ella es observado con lupa. La derrota ante Haití no solo abre interrogantes sobre el proceso futbolístico, sino que coloca al entrenador mexicano en una eventual encrucijada profesional que, hasta ahora, él mismo se niega a abandonar.