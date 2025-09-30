Pipa arrolla a vehículo tipo sedán en la Tamaral, cerca de La Roca

La tarde de este martes se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Tamaral, a la altura de la zona conocida como La Roca, en Cabo San Lucas, cuando una pipa embistió a un vehículo tipo sedán.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil quedó severamente dañado tras el impacto, mientras que el conductor del sedán resultó con lesiones que requirieron la atención inmediata de paramédicos. Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios.

Agentes de Tránsito Municipal realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Conductor que huyó tras accidente fatal en Los Cabos enfrentará proceso en libertad

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente, aunque no se descarta que la pipa haya perdido el control por una falla mecánica o exceso de velocidad.

Usuarios que frecuentan la zona, señalaron en redes sociales que, es habitual ver vehículos pesados rebasando los límites de velocidad permitidos.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona.

