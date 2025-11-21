Vuelca pipa en autopista México-Pachuca, cierran parcialmente la vía

La volcadura de una pipa que transportaba 30 mil litros de hipoclorito de sodio generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la Autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Impala, en Ecatepec, donde fueron evacuadas varias viviendas como medida preventiva.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas del jueves, cuando un tractocamión que remolcaba el contenedor circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la Autopista México-Pachuca. Al llegar a la zona de la colonia La Palma, el contenedor se desprendió, derivando en la volcadura metros adelante, ya en la zona de la caseta de San Cristóbal.

De acuerdo con los reportes oficiales, el chofer habría perdido el control al impactar contra los muros de contención, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre su costado derecho. Testigos informaron que el conductor huyó del sitio manejando únicamente la cabina, por lo que no hubo detenidos.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec confirmaron que la unidad presentaba derrame del químico, lo que generó riesgo de intoxicación. Por ello, autoridades evacuaron viviendas cercanas en la colonia Bulevares Impala, mientras realizaban maniobras para controlar la fuga. Personal de la Guardia Nacional, policías municipales y equipos de emergencia acordonaron la zona.

La circulación en dirección a Pachuca fue cerrada por completo para evitar incidentes adicionales. Las autoridades pidieron a los automovilistas utilizar vías alternas debido a los trabajos para retirar la pipa y eliminar riesgos.

Cerca de la medianoche continuaban las labores de mitigación y limpieza en el área afectada de la Autopista México-Pachuca, donde las autoridades señalaron que se mantendrían hasta garantizar la seguridad de los habitantes y conductores.