Volcadura de pipa con más de 49 000 L de combustible bloquea carretera entre Loreto e Insurgentes

Una pipa que transportaba más de 49 000 litros de combustible volcó durante la mañana de este 25 de septiembre, provocando el derrame del hidrocarburo, cierre parcial de la vía y movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió en la famosa cuesta de “Luigüí” (o “Ligüí”), un tramo de la Carretera Transpeninsular que conecta Loreto con Ciudad Insurgentes.

Fuentes preliminares difundidas en redes sociales indican que la pipa volcó sobre su costado al salirse del camino, lo que provocó el derrame del combustible sobre la carpeta asfáltica.

Tras el percance, elementos de Protección Civil, Bomberos y policías estatales acudieron al sitio para acordonar el área y contener el derrame, con el fin de prevenir incendios o explosiones secundarias.

También se ha limitado el paso vehicular en ambos sentidos para facilitar las labores de limpieza y remoción del vehículo siniestrado.

Hasta el cierre de esta edición, no se han emitido partes oficiales que confirmen si hay personas lesionadas o fallecidas, ni el nombre del operador de la unidad.

Antecedentes de accidentes con pipas de la empresa Díaz Álvarez

No es la primera vez que una pipa de la empresa Félix Díaz Álvarez está involucrada en un accidente. En diciembre de 2021, una pipa propiedad de dicha compañía volcó cerca de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé, dejando como saldo la muerte de su conductor.

El derrame de combustible en la vía representa un riesgo elevado tanto para los conductores como para el entorno, especialmente considerando que el tramo es sinuoso y con poca visibilidad en ciertas curvas. Además, las labores de limpieza pueden prolongarse durante varias horas, impactando la circulación en la zona.

El riesgo de ignición también obliga a actuar con extremo cuidado durante las maniobras de contención.