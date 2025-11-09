Pipa con combustible explota en la autopista México-Puebla

La tarde de este sábado, una pipa de combustible explotó sobre la autopista México-Puebla, a la altura del tramo comprendido entre Ixtapaluca y Río Frío, en el Estado de México (Edomex), lo que provocó el cierre total de la circulación con dirección a la Ciudad de México. Las autoridades de tránsito alertaron a los automovilistas para evitar la zona y tomar rutas alternas mientras se desarrollaban las labores de control y limpieza.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión de la pipa ocasionó un fuerte incendio que afectó a varios vehículos particulares y de carga. El fuego generó una densa columna de humo visible desde varios kilómetros, lo que llevó a que los cuerpos de emergencia acudieran de inmediato al lugar.

En el sitio, integrantes de los cuerpos de emergencia, Bomberos de Ixtapaluca, Bomberos de Chalco y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), junto con la Guardia Nacional, desplegaron un operativo coordinado para controlar el incendio y restablecer la circulación. Las maniobras incluyeron enfriar la zona y extinguir las llamas que alcanzaron los señalamientos metálicos del muro de contención.

El director de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, Alexis Guerrero Peñaloza, informó que el incendio estaba “totalmente controlado” y que no se registraron víctimas mortales, aunque varios automóviles participaron en el percance. También detalló que se continuarían los trabajos de peritaje para determinar el origen exacto de la explosión.

Las autoridades señalaron que la vía permaneció cerrada por varias horas debido a los trabajos de enfriamiento y limpieza del asfalto, así como la revisión de una barranca cercana, de unos 15 metros de profundidad, donde se sospechaba que podrían haber caído restos de vehículos.