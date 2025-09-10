Pipa de gas explota en Iztapalapa, CDMX

Un fuerte incendio se desató este miércoles en la Ciudad de México CDMX tras la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. El siniestro generó pánico entre vecinos y automovilistas, además de una gran movilización de equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa transportaba más de 49 mil litros de gas, lo que potenció la magnitud de la explosión. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y rápidamente se propagaron a vehículos y estructuras cercanas.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, informó que hasta el cmomento se contabilizaron al menos 57 lesionados, entre ellos varios menores de edad con quemaduras de segundo y tercer grado. Algunos fueron trasladados en ambulancias y otros en helicópteros del grupo Cóndores debido a la gravedad de sus heridas.

El IMSS activó sus protocolos de emergencia para la atención de los afectados. Doce de los pacientes fueron internados en el Hospital General de Zona No. 53, mientras que otras unidades médicas permanecieron en alerta para recibir a más lesionados.

El incendio también dañó un total varios automóviles y obligó a cerrar la autopista México–Puebla y vialidades aledañas, lo que ocasionó un severo caos vial. Asimismo, se suspendió el servicio de la estación Santa Marta del Metro, así como tramos del Trolebús y Cablebús.

#URGENTE Otra vez esos de Gas Express Nieto. Si, los mismos de la explosión de hace unos años en un hospital de Cuajimalpa. Hizo #explosion una pipa en Calzada Ignacio Zaragoza en #Iztapalapa pic.twitter.com/0DFSHxa9HU — Con permiso, ya me aburrieron (@Suupersick) September 10, 2025

La jefa de Gobierno acudió a Iztapalapa para supervisar los trabajos de contención y aseguró que no se habían reportado fallecimientos, aunque sí un número considerable de lesionados que recibieron atención inmediata.

Vecinos narraron que la onda expansiva cimbró viviendas cercanas al Puente La Concordia y obligó a evacuar a varias familias de manera preventiva mientras continuaban las labores de control por parte de bomberos y protección civil.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del ERUM estableció un cerco de seguridad en la zona mientras brigadas especializadas realizaban el enfriamiento del área para evitar nuevas deflagraciones por acumulación de gas.