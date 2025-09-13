De nueva cuenta, pipa se incendia, ahora en Apodaca, Nuevo León

A dos días de la explosión de una pipa en la CDMX que dejó nueve personas muertas, otra pipa volvió a registrar un accidente, ahora en Apodaca, Nuevo León, donde chocó contra un tractocamión sobre el Anillo Periférico, provocando un incendio y cierre total de los carriles.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 50 del Anillo Periférico, cerca de la caseta de Apodaca y del Parque Kronos. El choque generó un fuego de gran magnitud, visible a varios kilómetros, que movilizó de inmediato a los cuerpos de Protección Civil de Nuevo León.

Las llamas fueron controladas después de varios minutos de labores coordinadas entre bomberos y elementos de rescate, quienes enfriaron la zona para evitar que la pipa registrara nuevas fugas que pudieran provocar otra explosión.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de personas lesionadas. Testigos presenciales relataron que observaron grandes columnas de humo negro elevarse del sitio del accidente, mientras que automovilistas quedaron varados en la vía por varios kilómetros.

#TomePrecauciones en #NL continua cierre total de circulación por incendio de vehículo, cerca del km 050+000 de la carretera Saltillo-Monterrey, con #RutaAlterna en carretera 40 Monterrey-Reynosa (Directo), Monterrey. Nvo. León. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ARiBxPsF41 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 12, 2025

Autoridades recomendaron evitar el Anillo Periférico y utilizar rutas alternas hasta que se retiren los vehículos siniestrados y se verifiquen las condiciones de seguridad de la carpeta asfáltica.

Uno de los vehículos involucrados fue identificado como una unidad autotanque tipo pipa con doble remolque de la empresa Silmex, distribuidora de productos Pemex. Su conductor, identificado como Varilio Daniel N, de 36 años, salió ileso y fue puesto a resguardo para rendir su declaración.

El tractocamión con caja seca y placas 93-UJ-2J fue consumido por completo por el fuego. Se desconoce la identidad del operador, ya que abandonó el sitio antes de la llegada de las autoridades.

Por la intensidad de la conflagración, se registraron daños en el pavimento y desprendimiento de fragmentos de concreto en el retorno vial. Protección Civil cerró el paso de vehículos en la zona como medida preventiva mientras continúan las maniobras de limpieza y evaluación estructural.

Este siniestro ocurre apenas dos días después de la explosión de la pipa en la CDMX, generando alerta sobre las medidas de seguridad en el transportan hidrocarburos y otros combustibles en las diferentes carreteras del país.