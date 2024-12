Piperos de La Paz bloquean puente 8 de Octubre; exigen apertura de pozo de agua

Piperos y concesionarios de transporte de agua potable bloquearon este viernes 13 de diciembre ambas vialidades del puente 8 de Octubre en La Paz, en una protesta por el cierre del pozo 152, medida tomada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El grupo manifiesta que la suspensión del acceso a esta fuente afecta severamente su capacidad para prestar servicios esenciales en el municipio.

Joel Alberto Ceseña Castro, subsecretario general del Barzón Popular en Baja California Sur, explicó que el cierre del pozo se efectuó tres días antes del bloqueo. Durante los días previos, los transportistas realizaron manifestaciones pacíficas, pero ante la falta de respuesta decidieron escalar su protesta bloqueando una de las principales vialidades de la ciudad.

Asimismo, mencionó que el bloqueo fue una decisión tomada por la base trabajadora, con el respaldo de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y el Barzón Popular. Hasta el momento, no ha habido un acercamiento concreto por parte de las autoridades. Según Ceseña Castro, aunque algunos trabajadores se reunieron con representantes del gobierno municipal y estatal, no se ha logrado una solución.

“Hasta ahorita no hemos tenido alguna respuesta, por ahí creo que hoy tuvieron una reunión ahí en un líder, pero creo que no se ha informado y no ha bajado la información a la hora que estamos creo que fue como a las 9, él es el informe preliminar que tenemos pero hasta ahorita no hay algún informe favorable”, agregó Ceseña Castro.