Piperos se manifiestan en La Paz por cierre de pozos

Alrededor de 35 pipas particulares se manifestaron este lunes 12 de mayo en la en La Paz, recorriendo desde la colonia 8 de Octubre, frente a Palacio de Gobierno y hasta la colonia Márquez de León para exigir a las autoridades una solución ante la falta de puntos de abastecimiento de agua. Los manifestantes advirtieron que no pueden continuar operando, lo que podría generar un desabasto en viviendas, hospitales, negocios, purificadoras y otros sectores que dependen del suministro mediante pipas.

Uno de los voceros del grupo inconforme, Edgar Fiol, secretario general de Transporte de la CROC en La Paz, explicó que la problemática se agravó tras la negativa de las autoridades de permitirles cargar agua en pozos concesionados.

“El día jueves tuvimos una reunión en las oficinas de SAPA con Zulema y el licenciado Julio de Conagua, donde nos informaron que nuevamente no tendríamos un lugar para cargar agua. Pedimos una prórroga, pero no se nos otorgó. La solución que nos plantean es que consigamos un donante que ceda sus millares de agua a SAPA para que a su vez nos los venda. Mientras tanto, no podemos trabajar”, declaró Fiol.