Piperos protestan en Cabo San Lucas por cierre de pozo en Migriño

Un grupo de piperos en Cabo San Lucas realizó una protesta pacífica este jueves para exigir la reapertura del pozo de agua en Migriño, clausurado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La manifestación tuvo lugar en la carretera que conecta Cabo San Lucas con Todos Santos.

Según los manifestantes, el cierre del pozo en Migriño afecta directamente el suministro de agua potable a diversas colonias, escuelas y comunidades de Cabo San Lucas que dependen de este abasto diario. Los piperos señalaron que la clausura se realizó de manera arbitraria y sin previo aviso.

El presidente del comisariado ejidal de Migriño, Raúl Leggs Castro, denunció ante el Congreso de Baja California Sur que la clausura fue ejecutada con el apoyo de la Fiscalía, lo que impidió a la comunidad presentar una defensa. Además, acusó un posible caso de corrupción en Conagua, al revelar que un presunto gestor solicitó 250 mil pesos para retirar los sellos de clausura.

Como parte de las medidas de presión, el ejido de Migriño advirtió que podría cerrar el acceso al relleno sanitario municipal, ubicado en tierras ejidales, si no se atienden sus demandas.

Mientras tanto, los piperos de Cabo San Lucas continúan organizando acciones pacíficas en defensa de su fuente de abastecimiento. Aunque la protesta de este jueves fue breve, no se descarta que se repitan manifestaciones en los próximos días si no hay respuesta de las autoridades.

