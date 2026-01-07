Piqué es perseguido por fans de Shakira; le cantaron polémica canción

El exfutbolista Piqué vivió un nuevo episodio de acoso, cuando un grupo de mujeres lo persiguió cantando y reproduciendo a todo volumen un tema de Shakira y Bizarrap.

El incidente ocurrió mientras Piqué caminaba acompañado de amigos por las calles de Ceuta, en España. Un vehículo con jóvenes mujeres comenzó a seguirlos lentamente mientras desde el interior se escuchaba la “BZRP Music Sessions #53”, canción asociada a su ex pareja Shakira y que ha sido tendencia desde su lanzamiento.

Además de reproducir la canción, la cantaban mientras lo grababan con sus celulares. Algunas versiones del hecho señalan que la persecución pudo haber comenzado después de que el español negó tomarse una foto con las seguidoras.

Reacciones y debate en redes sociales

La difusión del video elevó rápidamente las críticas en plataformas digitales, con usuarios calificando el acto de acoso hacia Piqué. Las reacciones han sido diversas: algunos opinan que la escena fue una forma de burla hacia el exjugador, mientras que otros condenan la conducta de las mujeres por invadir su espacio personal.

Por su parte, Piqué no interactuó con las personas ni detuvo su camino, y siguió con su grupo sin confrontar directamente al vehículo que lo seguía.

Este no es el primer hecho en el que Piqué se ve envuelto en momentos incómodos relacionados con menciones públicas al tema de Shakira. La presencia continua de la música y referencias a la relación pasada en situaciones cotidianas subraya la persistencia del fenómeno en redes sociales y el interés del público en la vida de la celebridad.

Analistas de medios han destacado que, aunque la separación de Piqué y Shakira data de varios años, ciertos temas musicales y su asociación con el futbolista continúan siendo recordados por fans y espectadores alrededor del mundo.

