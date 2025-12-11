Invitan en Cobá a escalar la pirámide Nohoch Mul como nuevo atractivo turístico

La zona arqueológica de Cobá, ubicada en el corazón de la selva de Quintana Roo, volvió a colocarse en los reflectores luego de que diversos prestadores de servicios turísticos comenzaran a invitar a los visitantes a escalar la pirámide Nohoch Mul, una de las más altas de la Península de Yucatán. La propuesta busca atraer más turismo a la región, pero también ha reabierto el debate sobre la preservación del sitio.

Según guías locales, permitir el ascenso representa un fuerte incentivo económico, pues muchos turistas buscan experiencias más inmersivas y fotografías panorámicas desde la cima de la estructura. La pirámide, de aproximadamente 42 metros de altura, había permanecido cerrada al público desde antes de la pandemia por motivos de conservación.

No obstante, especialistas en patrimonio cultural advierten que reabrir el acceso podría implicar un riesgo para la integridad del edificio prehispánico. Señalan que el tránsito constante de personas acelera el desgaste de los escalones y compromete la estabilidad de la estructura, además de representar un peligro para los propios visitantes.

Hasta el momento, las autoridades culturales no han emitido una postura oficial frente a la invitación promovida por guías y operadores turísticos. La comunidad de Cobá espera que pueda alcanzarse un acuerdo que permita equilibrar la protección del patrimonio con el impulso al desarrollo turístico que sostiene a numerosas familias locales.