Piratería se dispara en México en un 68%; 7 de cada 10 empresas identifican problemas

La piratería en México se consolidó como un fenómeno sistemático, impulsado por fuertes incentivos económicos y una alta tolerancia social. Esta situación se agrava por el comercio electrónico, donde se ofertan productos como medicamentos y llantas con descuentos que llegan hasta el 70% menos que sus versiones originales.

Este mercado ilegal opera con una estructura institucional que, aunque robusta en el papel, resulta lenta y fragmentada en la práctica, según la American Chamber of Commerce (AMCHAM) Mexico. La principal preocupación se centra en los sectores regulados, donde el 68% de las empresas asociadas a la AmCham detectó productos falsificados.

¿Cuál es el riesgo real de consumir piratería y por qué México lo acepta?

Ocho de cada diez ciudadanos en México consumen piratería, según comprobó un estudio de la Cámara de Comercio Americana en 2016. Expertos indican que el ilícito se combate con dificultad debido a la percepción errónea de que consumir piratería no constituye un delito grave.

Siete de cada diez empresas consideran que los consumidores no diferencian entre productos originales y piratas. Esta falta de distinción por parte del público agrava la complejidad de resolver el problema que ya es transversal a toda la economía.

¿Por qué la piratería lidera el comercio electrónico de México?

El 91% de los empresarios asociados a la American Chamber of Commerce (AmCham) detecta actividades de piratería en las plataformas de comercio electrónico, siendo el canal con mayor incidencia. Este porcentaje es significativamente superior a la detectada en el comercio físico informal con un 72% y en los establecimientos formales con un 63%.

La rentabilidad del mercado pirata se garantiza por la alta demanda ciudadana y la diferencia sustancial en los precios de venta. Los especialistas advierten que mientras persista el apetito ciudadano por estos productos, la oferta ilegal continuará existiendo.