Presunto piromaníaco causa incendio y agresión en Sayulita, Nayarit

Un presunto Piromaníaco, aparentemente bajo los efectos de una sustancia tóxica, provocó un incendio en pleno centro de Sayulita, en Nayarit, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y dejando dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la parte alta de una tienda de abarrotes ubicada en la calle Sábalo, donde el individuo subió al techo y prendió fuego a la cubierta de una palapa, mientras insultaba a vecinos y turistas que intentaban calmarlo.

Testigos reportaron que las llamas produjeron columnas de humo visibles desde distintos puntos de la zona turística, lo que alertó a habitantes y visitantes. Entre quienes intentaron intervenir, un residente local se acercó para contener al sujeto, pues éste amenazaba con lastimarse usando piedras y palos.

Durante el forcejeo, el individuo embistió al vecino y ambos cayeron desde un nivel hacia la calle, quedando heridos. Paramédicos privados atendieron a los dos lesionados y los trasladaron a un hospital cercano.

Elementos de bomberos lograron sofocar el incendio en pocos minutos, evitando daños mayores a viviendas y comercios aledaños. El presunto responsable fue detenido por las autoridades y quedó a disposición del Ministerio Público.

Fuentes de seguridad informaron que el agresor actuaba de manera errática y que, según primeras versiones, habría consumido una sustancia tóxica antes de iniciar el fuego.