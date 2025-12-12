Pirotecnia en La Paz: Venta será debate central en próxima sesión de Cabildo

De cara a la temporada decembrina, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, aclaró el panorama regulatorio en torno al uso y comercialización de pirotecnia en el municipio, señalando que si bien la prohibición general ya está vigente, el tema de la venta de estos productos aún deberá ser discutido y definido por el Cabildo.

Quiroga Romero explicó que el Ayuntamiento ya tomó previamente la determinación de prohibir la pirotecnia en términos generales, medida impulsada por motivos de seguridad pública, salud, protección ambiental y bienestar animal. Sin embargo, subrayó que el análisis sobre la posibilidad de permitir, restringir o regular su venta de forma específica aún está pendiente.

“La pirotecnia la vamos a analizar, es una decisión de Cabildo. Nosotros ya prohibimos la pirotecnia en general. Esa fue una decisión que ya tomamos… Si se tiene que ver, o más que nada sobre todo la venta, eso es algo que tenemos que verlo en Cabildo y seguramente lo vamos a poner sobre la mesa”, afirmó la alcaldesa.

LEE MÁS:

La discusión podría incluir criterios como áreas permitidas o restringidas, tipos de artefactos, permisos especiales, operativos de vigilancia, sanciones y posibles excepciones para eventos oficiales o culturales. Quiroga Romero adelantó que se buscará una postura integral que contemple tanto la seguridad ciudadana como las preocupaciones de comerciantes y familias que tradicionalmente utilizan pirotecnia en celebraciones de fin de año.

Por ahora, la postura oficial del Ayuntamiento se mantiene en la prohibición del uso generalizado, mientras que la regulación de la venta será analizada en los próximos días por el cuerpo edilicio, que tendrá la última palabra para establecer las medidas que regirán durante esta temporada navideña y en adelante.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO