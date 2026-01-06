“Piso Parejo”: iniciativa que busca frenar el comercio informal

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) reiteró su preocupación por el crecimiento del comercio informal en el país y la necesidad de establecer condiciones equitativas para los negocios formales.

Vicente Ruiz Piña, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Los Cabos, explicó que este 2026 la confederación trabaja en la iniciativa denominada “Piso Parejo”, cuyo objetivo es otorgar los mismos permisos y condiciones a todos los negocios, tanto formales como informales.

“Este 2026 a nivel nacional con CONCANACO estamos comenzando a trabajar lo que llamamos ‘Piso Parejo’. Tratamos de tener los mismos permisos tanto en comercio formal como informal; aunque creemos que el comercio informal no debería existir.”, señaló Ruiz Piña.

La CANACO Los Cabos subraya que la expansión del comercio informal representa un reto para los negocios establecidos, afectando la recaudación fiscal y la competitividad del sector. Durante las recientes fiestas decembrinas, el comercio formal reportó una disminución de hasta 50% en sus ventas, debido a la competencia desleal del comercio ambulante.

