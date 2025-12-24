Video: Pitbull ataca a bebé de un año cerca de Union Square en Nueva York

Un perro de raza pitbull atacó a un bebé de un año de edad cerca de Union Square, en Nueva York, provocando momentos de pánico entre personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor sufrió una herida profunda en una pierna, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital. Las autoridades médicas confirmaron que la lesión no pone en riesgo su vida.

La policía de Nueva York informó que, tras analizar los hechos, no se radicarán cargos contra el dueño del animal, ya que no se detectó negligencia criminal durante el incidente.

En un video que circula en redes sociales, se observa a un hombre sujetando al perro durante el ataque. Las autoridades aclararon que este individuo no era el dueño del animal y se encontraba ajeno a la situación, pero intervino de inmediato para evitar que el ataque continuara, lo que permitió proteger al menor.

El caso ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas, el control de animales potencialmente peligrosos y la seguridad en espacios públicos de alta afluencia en la ciudad de Nueva York.

