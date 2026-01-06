Niño de 5 años muere tras ser atacado por un perro pitbull; mascota de su propia familia

Un menor de cinco años falleció en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, tras sufrir un ataque por parte de un perro pitbull en el interior de su domicilio. Los hechos ocurrieron en la colonia Francisco Villa de dicho municipio, cuando el menor de manera repentina fue atacado por el perro, que presuntamente, pertenecía a la misma familia.

El menor fue trasladado de emergencia al hospital más cercano, pues presentaba heridas profundas en zonas críticas como el rostro y el cuello, sin embargo; pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia y los esfuerzos médicos, el niño no logró sobrevivir.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron a la vivienda con el objetivo de asegurar al perro y ponerlo bajo resguardo de control canino para las evaluaciones correspondientes; sin embargo, el can ya no se encontraba en el inmueble.

Hasta el momento, se desconoce si el animal fue ocultado o retirado del sitio por los propios familiares tras la agresión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha tomado control del caso, iniciando una carpeta de investigación formal. El objetivo es deslindar responsabilidades y determinar si existió omisión de cuidados o negligencia en el manejo del perro, factores que podrían derivar en consecuencias penales para los propietarios.

Expertos en comportamiento animal han señalado que, si bien la agresividad no es un rasgo exclusivo de una raza, la potencia de mordida de un pitbull puede convertir cualquier incidente en una tragedia irreversible.

Este caso subraya la necesidad de supervisión constante cuando hay menores de edad presentes y la importancia de la educación canina, puesto que los animales no suelen ser agresivos.

