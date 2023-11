Pitbull defiende a niña maltratada por su madre en Comondú

Luego de que el pasado 3 de noviembre un perro raza Pitbull de 2 años atacó a su dueña en una vivienda de la colonia Centro de Ciudad Constitución, decenas de habitantes de Comondú exigieron el sacrificio de la mascota por considerarlo peligroso para la sociedad.

No obstante, el can quedó bajo resguardo temporal de médicos veterinarios después de que los resultados de las pruebas aplicadas al animal determinaron que no era viable aplicarle una inyección letal, ya que el pitbull solo habría actuado por instinto para defender a la hija de la señora agredida, quien comenzó a gritarle y levantarle la mano a la menor porque había dejado el portón de la casa abierto.

Así lo confirmó el director de Ecología del Ayuntamiento de Comondú, Pedro Wilber Moreno Magaña, quien acudió al reporte de emergencia en compañía de policías municipales para iniciar con las investigaciones del caso. El funcionario, declaró que fue negado el sacrificio del perro al no haber mostrado actos de ser una amenaza para la ciudadanía.

“Esperamos a que llegara el dueño para entrevistarnos con él sobre lo sucedido, y ya nos explicó el que iba llegando la señora y su hija y el perro se soltó, la niña lo persiguió y lo agarró para meterlo dentro de la casa. Lo que dijo el esposo es que la señora le gritó a la niña y el perro se le fue encima a la señora, ya es la segunda vez que la ataca, la primera fue porque ella le pegó una nalgada a la niña y el perro se le echó encima. Esto no es algo que esté inventando, esto es algo que me dijo el esposo de la señora afectada”.

Además de morder a la madre de familia, el pitbull también atacó a un vecino que intentó proteger a la víctima, el cual recibió una mordida en su brazo. Después del incidente, el perro quedó a disposición de las autoridades, quienes lo llevaron a una clínica veterinaria para que fuera evaluado de su conducta por profesionales. De acuerdo con el director de Ecología, el canino no mostró agresividad en todo el trayecto al centro médico, incluso hasta se dejó consentir por los rescatistas.

“Al perro se le iba a aplicar la eutanasia, pero lo valoró una médico veterinaria y dijo que no se le hacia para que se le aplicara eso, que mejor lo pusiéramos bajo resguardo para que lo checara, haber que reacciones tenia el perro. No es bravo, incluso la persona que se quedó con él en resguardo ahí anduvo con él, lo agarró, lo tocó, el perro le movía la colita y ahí andaba, no era agresivo, pues.”

Los dueños del pitbull no interpusieron denuncia alguna por el ataque, pero estuvieron de acuerdo en que su mascota se fuera con el equipo de la veterinaria que se asegurará de que el perro no es agresivo con personas desconocidas. El padre de familia firmó un documento donde aprobaba que el pitbull quedará bajo protección de los veterinarios, luego de que el can ya no mostró impulsos violentos.

Según el titular de Ecología Municipal, el pitbull será dado en adopción a alguna persona que desee llevárselo a un nuevo hogar luego de ser salvado de morir por presuntamente defender a la niña con la que creció en su antigua familia.

GC